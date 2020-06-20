Öğrenciler sınıflarda ter döktü, aileleri ise dışarıda dua etti (3) - Son Dakika

ÖĞRENCİLERİN MOLASINDA SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Bursa'da LGS sınavının ilk oturumunun ardından verilen molada öğrenciler, ailelerinin yanına koştu. Öğrenciler, aileleri tarafından getirilen yiyecekleri yiyip, su içti. Şehit Piyade Er Nezir Akgül Ortaokulu'nda sınav arasına çıkan çocuklarını gören veliler, okul kapısı önünde kalabalık oluştururken, sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Okul içinde öğretmenler öğrencilere, okul dışında ise güvenlik görevlileri velilere sosyal mesafeye uymaları için uyarılarda bulundu.

'SINAV SORULARI BANA KOLAY GELDİ'

Sınav arasında bahçeye çıkan bazı öğrenciler, açıklamalarda bulundu. Sınavının iyi geçtiğini belirten Bilal Can Kurtuluş, "Soruları çok zor bekliyordum ama mantık soruları olduğu için kolay geldi bana. Bu nedenle sıkıntı yaşamadım" dedi.

Sınavın beklediğinden daha kolay olduğunu dile getiren Kaan Asiltürk, "Sadece İnkılap Tarihi'nde bir soruda sıkıntı yaşadım. Spor lisesine gitmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

Sınav arasında oğlu ile sohbet eden Kenan Ateş , "Çok rahatız. Oğlum özgüven patlaması yaşıyor. Bence çok iyi geçecek. Sürekli evde çalıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan EBA sistemiyle derslerine çalıştı. Güzel bir sonuç bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet İNAN-Derya EVREN/BURSA,