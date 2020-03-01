Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM'de öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde etkinlikler gerçekleştirdi.

Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı SGM'de öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde etkinlikler gerçekleştirdi. Drama atölyesi öğrencileri acil durum tahliye planı oluşturarak güvenli tahliye tatbikatı gerçekleştirirken mutfak atölyesi öğrencileri yangın tatbikatı gerçekleştirdi.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde öğrenciler 28 Şubat Sivil Savunma Günü'nde etkinlikler gerçekleştirdi. Drama ve Mutfak atölyesi öğrencilerinin katıldığı etkinliklerde öğrenciler günün anlam ve önemini kavramak adına tatbikatlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda drama sınıfı öğrencileri sınıflarının acil durum tahliye planını oluşturarak olası bir afette gerçekleştirilmesi gereken 'Çök, Kapan, Tutun' kurallarını uyguladılar ve panik yapamadan sistemli, güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi uygulamalı olarak öğrendiler.


Aynı zamanda sınıflarında risk avı yapan çocuklar güvenli bölgeleri ve önlem alınması gereken yerleri belirlediler. Mutfak atölyesi öğrencileri ise sınıflarında yangın tatbikatı gerçekleştirdiler. Ani yangınlarda yapılması gerekenleri uygulamalı bir şekilde öğrenen öğrenciler 110 itfaiye ekibini temsili olarak canlandırıp mutfakta çıkan yangını söndürdüler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sivil Savunma Günü, Adapazarı, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 100 bin 577 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı'nı yönettiği anları servis etti Midilli'de halk, mültecilerin kıyıya çıkmasına engel oldu Son Dakika: AB, İdlib'i görüşmek üzere acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:43:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler Sivil Savunma Günü'nde tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]