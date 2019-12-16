Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi

6 saat önce

Edirne'de, eğitim gören ilkokul öğrencileri, 'Pergel'in Edirne'de kardeşi var' projesi kapsamında, sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Edirne'de, eğitim gören ilkokul öğrencileri, 'Pergel'in Edirne'de kardeşi var' projesi kapsamında, sokak hayvanları hakkında bilgilendirildi.


Edirne merkezde faaliyet gösteren Edirne Lisesi ve Plevne İlkokulu öğrencileri "Pergel'in Edirne'de kardeşi var" isimli proje kapsamında Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Belediyesi personeli Veteriner Hekim Müslüm Karadağ'ı okullara davet ederek; Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı hakkında ve sokakta yaşayan 'Canlar' ile ilgili merak ettiklerini sordu.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi'nin sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalar hakkında öğrencilere önemli bilgiler verdi.


Tanrıkulu, "Öncelikle sokaktaki can dostlarımız için farkındalık oluşturmak adına projeler üreten öğretmenlerimize ve en büyük sevginin kaynağı olan öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum. Edirne Belediyesi olarak can dostlarımızın yararına olacak olan tüm projelerin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı; Trakya'nın en iyi barınağı. Burada can dostlarımızın bakım ve tedavisini gerçekleştiriyoruz. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşlarımıza da bu konuda yardımcı oluyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlarımızı da düzenli aralıklarla besleyerek; onların daha iyi koşullarda yaşamaları için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.


Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Veteriner Hekim Müslüm Karadağ'a teşekkür eden öğrenciler de okul olarak bir sokak hayvanı sahipleneceklerini ve sokakta yaşayan diğer canlar için projeler üreterek; onların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi. - EDİRNE

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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