Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Barınak Yaptı

Okul Destek Projesi kapsamında pilot il olan Çankırı'daki öğrenciler sokak hayvanlarının çetin geçen kış şartlarından etkilenmemeleri için barınaklar yaptı.

Okul Destek Projesi kapsamında pilot il olan Çankırı'daki öğrenciler sokak hayvanlarının çetin geçen kış şartlarından etkilenmemeleri için barınaklar yaptı.



56 öğrenciyle birlikte 14 kuş evi ve 5 tane de kediler için yapılan barınaklar Çankırı Belediyesi İtfaiye ekiplerince şehrin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Okul Destek Projesi'nde yer alan Ayşegül Eraslan, "Okul destek projesinde yer alıyorum devletin bize sunduğu imkanlardan dolayı çok mutluyuz. Kedi evlerini yaptık. Sokaktaki barınakları yapacağız ve kedi evlerini koruyacağız. Yaklaşık 25 tane ev yaptık. Bu evleri yaparken sokak hayvanlarını koruyacağım için mutlu oldum. Çünkü onlarda bir can onlarını da korumamız gerekiyor. Bu tarz projelerin devam etmesini istiyorum" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım, "Bakanlığımızın hizmet modellerinden bir tanesi de sosyal ekonomik destek alan ebeveynlerinin yanında ebeveynlerinden birisini kaybetmiş yada parçalanmış aile çocuklarının annelerinin ve ya babalarının yanında kalan çocuklara bu anlamda sosyal ekonomik destek vermekteyiz. Bu çerçevede de okul projesi kapsamı adı altında bir proje başlattı. Önce pilot illeri olmak üzere 26 ilin arasında Çankırı'da yer aldı. Biz de 26 çocukla projemize başladık daha sonra 30 ve şu anda 56 çocuğumuzla bu okul destek projesi kapsamında çocuklarımızın kültürel, sosyal, ekonomik ve eğitim noktasında kendilerine rehberlik yapıyoruz, destek veriyoruz. Bunda da çok güzel dönütler aldık. Çocuklarımızın eğitimdeki başarılarını gerçekten artırdığını gördük. Çocuklarımız mutlu oldular. Aileleri son derece mutlu oldular çocuklarına bir el dokunuşunun yapılması noktasında. Bugün biz 50 çocuğumuzun 16'sı teşekkür, 14'nünde takdir aldı ve ödüllendirmelerini yaptık. Bu başarıda da katkımızın olduğunu düşünüyoruz" dedi.



Yıldırım, "Çocuklarımızla yıl boyu içerisinde hem rehberlik hem eğitim çalışmaları yapıyoruz. Derslerini destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında zaman zaman il içi ve il dışı kültürel geziler planladık. Onlar gerçekten hiç görmedikleri hiç gitmedikleri yerlere meslek elemanlarımız rehberliğinde bu çalışmamızı devam ettirdik. İnşallah bu anlamda da yabancı uyruklu çocuklarımızdan da projemize katılım sağlandı. 56 çocuğumuzdan 6'sı yabancı uyruklu. Pilot il olmamıza rağmen bakanlığımızında çok takdirlerini aldık. Bu projenin de pilotu haline geldik adeta. Bizler yaratılanı severiz yaratandan ötürü prensibine sahip bir millet olduğumuzdan dolayı çocuklarımız bu defa çetin geçen kış şartlarında kuşların soğukta kalmamaları ve aç kalmamaları noktasında kuş evleri yaptılar. Bunu Çankırı'nın belirli yerlerine belediyemizinde desteğiyle yerleştireceğiz. Böylece çocuklarımız aynı zaman da yardımlaşmayı kendisinin dışında olan her canlıya yardım etmenin gerekliliğini anlamış durumdalar ki bu projeyi kendileri hazırladılar. Teklif kendilerinden geldi kendileri yaptılar. Böyle bir ince düşünceye sahip olduklarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah Çankırımızın çocukları olarak böyle güzel faydalı yararlı işler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ÇANKIRI

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bayburt'ta Kömür Diye Toplanıp Yakılan Taşın Kehribar Olduğu Öğrenilince, Bir Çok Ülke Almak İçin Sıraya Girdi

İzmir'de Akılalmaz Olay! İki Kadın, Kediden Bulaşan Parazit Nedeniyle Kör Oldu

Şeyma Subaşı'nın Yeni Sevgilisiyle Fotoğrafları Ortaya Çıktı!