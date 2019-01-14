Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı
13 dakika önce
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 'Yaşamak Onların da Hakkı' sloganıyla harekete geçti.
Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 'Yaşamak Onların da Hakkı' sloganıyla harekete geçti.
Sungurlu MYO Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri sosyal sorunlar dersi kapsamında Yüksek okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ömür Demirer'in desteği ile Öğr. Gör. Gökhan Boduroğlu ve Bilgisayar
İşletmeni Serdal Kayaer'in öncülüğünde kış şartları nedeniyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için "Yaşamak Onların da Hakkı" sloganıyla harekete geçti.
Öğrenciler, kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan sokak hayvanları için hazırladıkları pet şişelerden yiyecek kapları ile hazırladıkları kedi/köpek mamalarını ve kuş yemlerini şehrin belirli noktalarına bıraktılar.
Bu çalışmayı kış mevsimi boyunca sürdüreceklerini ifade eden öğrenciler, kış mevsiminden dolayı yiyecek bulmada zorlanan hayvanlara herkesin yardımcı olması gerektiğini dile getirdiler. Bu davranışları ilçenin birçok yerinde vatandaşlar tarafından takdirle karşılanan öğrenciler çalışmaları boyunca kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:30 Kaynak: İHA
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