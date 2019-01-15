Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı
1 saat önce
Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için pet şişelerden hazırladıkları yemek kaplarını ilçenin farklı noktalarına bıraktı.
Hitit Üniversitesi Sungurlu
Meslek Yüksekokulu öğrencileri, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için pet şişelerden hazırladıkları yemek kaplarını ilçenin farklı noktalarına bıraktı.
Sosyal Hizmetler Programında eğitim gören öğrenciler, sosyal sorunlar dersinde sokak hayvanlarının kış mevsiminde yiyecek bulma sıkıntısına çözüm aramak için harekete geçti.
"Yaşamak Onların da Hakkı" sloganıyla çalışma başlayan öğrenciler, atık pet şişeleri sokak hayvanları için yemek kaplarına dönüştürdü. Öğrenciler, içlerini kedi, köpek mamasıyla doldurdukları yemek kaplarını ilçe merkezindeki farklı noktalara bıraktı. Okul Müdürü
Doktor Öğretim Üyesi Ömür Demirer, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemek kaplarının kış mevsimi boyunca öğrenciler tarafından takip edileceğini söyledi.
Öğrencilerin anlamlı bir çalışmaya imza attığını dile getiren Demirer, "Kış mevsiminde herkesin hayvanlara yardımcı olması gerekiyor. Öğrencilerin bu davranışı ilçe halkının da takdirini kazandı. Çalışmaya katılan öğrencilerimize ve destek verenlere teşekkür ederim." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:08 Kaynak: AA
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