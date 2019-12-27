Öğrenciler sokak kedileri üşümesi diye kulübe yaptılar - Son Dakika

Sakarya Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, sokak kedileri için kulübe yaptılar.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rehber öğretmeni Türkan Tilki ve Güzellik Sınıfı öğrencilerinin yaptığı proje kapsamında, mobilya öğretmenleri Seyfi Yücel ve Abdullah Tıknaz öncülüğünde Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencilerinin çalıştıkları iş yerlerinde kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübelerle sokak kedilerine sıcak bir ortam sağlandı.

Kedi evlerini büyük bir zevkle yaptıklarını belirten öğrenciler, minik dostlarının üşümemesi için küçük de olsa katkılarının olmasından dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkan Tilki, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamanın en etkili yolunun, öğrencileri onlar için güzel çalışmalar yapmaya yönlendirmek olduğunu kaydetti.

Merkez Müdürü Ertuğrul Gül de "Bir yandan son yıllarda sokak hayvanlarına karşı vahşice işlenen suçlara anlamlı bir cevap vermek diğer yandan da içimizi ürperten bu soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan küçük dostlarımızı korumak için bu projeyi geliştirdik. Hayvanlara karşı merhamet duygusunun geliştirilmesi ve hayvan sevgisinin aşılanması açısından projemizi çok değerli görüyoruz." ifadesini kullandı.