Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Sokak Kedileri Üşümesin Diye Ev Yaptı

Öğrenciler Sokak Kedileri Üşümesin Diye Ev Yaptı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilkokul öğrencileri, kış ayı dolayısıyla kediler üşümesin diye minik evler yaparak okul bahçesine koydu.

Öğrenciler Sokak Kedileri Üşümesin Diye Ev Yaptı, System.String[]
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilkokul öğrencileri, kış ayı dolayısıyla kediler üşümesin diye minik evler yaparak okul bahçesine koydu.

Karakeçili Kaymakamlığı soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik proje başlattı. Karakeçili İlkokulu öğrencileri, ailelerinin ve öğretmenlerinin de desteğini alarak ahşap, karton, plastik gibi malzemelerden kedi evleri yaptı. Okulun bahçesindeki her köşeye onlarca kedi evi bırakıldı. Öğrenciler kedi evlerinin üzerine sınıflarının isimlerini de yazdı.

Öğrenciler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:04 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Karakeçili, Güncel
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