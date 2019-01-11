Öğrenciler Sokak Kedileri Üşümesin Diye Ev Yaptı
12 dakika önce
Öğrenciler sokak kedileri üşümesin diye ev yaptıKIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından kış ayı dolayısıyla kediler üşümesin diye minik evler yapıp okul bahçesine koydular.
Öğrenciler sokak kedileri üşümesin diye ev yaptı
KIRIKKALE - Kırıkkale
'nin Karakeçili
ilçesinde ilkokul öğrencileri tarafından kış ayı dolayısıyla kediler üşümesin diye minik evler yapıp okul bahçesine koydular.
Karakeçili Kaymakamlığı soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının korunmasına yönelik proje başlattı. Karakeçili İlkokulu öğrencileri, ailelerinin ve öğretmenlerinin de desteğini alarak ahşap, karton, plastik gibi malzemelerden kedi evleri yaptı. Okulun bahçesindeki her köşeye onlarca kedi evi bırakıldı. Öğrenciler kedi evlerinin üzerine sınıflarının isimlerini de yazdı. Daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:11 Kaynak: İHA
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