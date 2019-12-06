Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi
Son Dakika Güncel Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi - Son Dakika

Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet Konağı önünde sergiledikleri tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti.

Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Hükümet Konağı önünde sergiledikleri tiyatro oyunu ile kadına şiddete dikkat çekti.


Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Sokak Tiyatrosu' adı altında kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla "Özür Dilerim" adlı tiyatro oyunu sergiledi. Hükümet Konağı önünde sergilenen oyuna vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ve "kadına şiddet" konusuna dikkat çekilen oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Oyun ile ilgili bilgi veren Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Baş Yardımcısı Ferda Gülbastı, "Oyunumuz yaklaşık 10 dakika sürdü ve 18 öğrencimiz sahne aldı. Öğrencilerimi kutluyorum, çok başarılı bir performans gösterdiler. Bizim amacımız toplumda kadına şiddet olaylarına dikkat çekmekti. Tiyatro oyunumuzu izlemeye gelen herkese teşekkür ederiz" dedi.


Tiyatro oyununu; Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan da takip ederken, oyun sonunda öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti. - MANİSA

Anadolu Lisesi, Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Avcı: Caner Erkin'in takımda kalmasını istiyorum
Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı İmamoğlu, İBB'ye gönderme yapan vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 00:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, sokak tiyatrosu ile kadına şiddete 'hayır' dedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]