Son Dakika Haberleri: Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü
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Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü

6 saat önce

Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Kuğulu Milli Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Öğrenciler sonbaharı yazıya döktü, System.String[]

Seydişehir ilçesindeki Mahmut Esat Ortaokulu öğrencileri Kuğulu Milli Parkı'nda etkinlik düzenledi. ?

Mahmut Esat Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden oluşan 140 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Seydişehir Kuğulu Milli Parkı'nda "sonbahar" konulu, deneme, kompozisyon ve şiir yazarak mevsimin kendilerine hissettirdiklerini satırlara döktü.

Sonbaharın, insanlara ilham veren bir mevsim olduğunu ifade eden öğretmenler, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için böyle bir etkinlik yaptıklarını belirtti.

Etkinliğin sonunda öğrenciler yazdıkları şiir ve kompozisyonları yaprağı dökülen ağaçlara astı, ardından da dökülen sonbahar yapraklarını havaya atarak eğlendi.

Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:02 Kaynak: AA
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