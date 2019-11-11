Son Dakika Haberleri: Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı
Son Dakika Güncel Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı

Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı

7 saat önce

Atılganlık eğitimi alan bir grup öğrenci, rehber öğretmenleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.

Öğrenciler sordu, Başkan Güder cevapladı, System.String[]

Atılganlık eğitimi alan bir grup öğrenci, rehber öğretmenleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti.


Özel Bilge Olimpiyat Okulundan 30 öğrenci belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i makamında ziyaret etti. Burada Başkan Güder'e merak ettikleri soruları soran öğrenciler belediye çalışmaları, projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında detaylı bilgiler aldı.


Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Güderi ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:02 Kaynak: İHA
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