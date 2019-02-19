Öğrenciler Sordu, Rektör Cevapladı

Öğrenciler sordu, rektör cevapladı Balıkesir Üniversitesi'nde bir ilk yaşandı, rektör öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler sordu, rektör cevapladı

Balıkesir Üniversitesi'nde bir ilk yaşandı, rektör öğrencilerle buluştu.

Öğrenciler sorunları rektöre iletti



BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve rektör yardımcıları Öğrenci Konseyi'nin isteği üzerine öğrencileriyle bir araya geldi. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'ndaki öğrenci-rektör Buluşmaları'nın ilkinde üniversite yönetimi öğrencilerin sorunlarını ve önerilerini dinledi. Prof. Dr. İlter Kuş üniversitede yaşanan sorunların yaşanmaması için çalışacaklarını vurguladı.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş: "Öğrencilerin görüş, öneri ve sorunları bizim için çok önemli"

Öğrenci-Rektör Buluşmalarının ilk toplantısında Prof. Dr. İlter Kuş yaptığı açılış konuşmasında kısaca kendini tanıtarak nasıl bir yönetim anlayışı izleyecekleri konusunda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. İlter Kuş, "27 Aralık 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne atanmış bulunmaktayım. Biz kendimizi kısaca tanıttıktan sonra sözü size bırakacağız. Hem görüşlerinizi hem önerilerinizi alacağız, sormak istedikleriniz, merak ettikleriniz varsa onları konuşacağız. Burada öğretim üyesi arkadaşlarımız yok sadece sizler varsınız. Bir de üst düzey yönetimi olarak rektör, rektör yardımcısı hocalarımız ve genel sekreterimiz burada. Ben Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Anatomi bilim dalında profesörüm. Bir önceki dönemde rektör yardımcısı olarak görev yaptım. Tabi benim de tespit ettiğim sorunlarımız muhakkak var ama biz öncelikle sizleri dinlemeyi tercih ettik. Mutlaka burada fikirler de çıkacaktır, görüş ve önerileriniz doğrultusunda. Onları ciddi şekilde not alacağız ve takibini yapacağız. Bu tip toplantılara biz Fen Edebiyat Fakültesi'nin konferans salonunda başladık. Çoğunlukla bu fakülteden öğrenciler olabilir ama bu toplantıların devamı diğer fakültelerde de olacak, katılmak isteyen katılacaktır. Benim sizden isteğim; öncelikle rahat olmanızı istiyorum. Yani rahat bir şekilde söylemek istediğiniz ne varsa; sorunlarınız, önerileriniz onları cevaplamaya çalışacağız. Biz daha çok sizleri dinleyeceğiz" diye konuştu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı: "Yararlı bir toplantı olacak"

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Narlı ise öğrencilerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldiklerini belirterek, "Hepinizin bildiği gibi Fen Edebiyat Fakültesi'nin dekanlığını yürütüyorum üç yıldan beri. Bir süre önce de rektörümüz tarafından yardımcısı olarak atandım. Öğrenci İşleri'nden Sağlık-Kültür Dairesi ve Uluslararası ilişkilerden sorumluyum. Bu yeni formatın çok samimi, çok yararlı olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimizle yüz yüze görüşmenin hem bizde hem de sizde çok olumlu etki uyandıracağına inanıyorum. İnşallah yararlı bir görüşme olur"dedi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen: "Öğrenciler üniversitenin önemli paydaşlarıdır"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen de öğrencilerin sıkıntılarını öğrenmek istediklerini ifade ederek, "Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. 2019'dan itibaren rektörümüzün teveccühüyle rektör yardımcısı olarak üniversitemizde görevlendirilmiş bulunmaktayım. Tabi biz yöneticiler ve öğrencilerimiz olarak her şeyden önce bir aileyiz, öyle düşünüyoruz. Öğrencilerimiz bu birimin çok önemli paydaşlarıdır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sıkıntılarını, düşüncelerini yerinde dinlemek ve bunlara çözüm önerileri öğrenmek istiyoruz. Tabi gençlerimizin sıkıntılarını öğrenmek için bu tür toplantılarımız devam edecek" diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç: "İçinizden biriyim"

Prof. Dr. Turgut Kılıç öğrencilerin üniversitenin bir parçası olduğuna dikkat çekerek, onların sorunlarının çözümünün önemli olduğunu belirtti. Uçar, "Yaklaşım 20 sene önce sizlerin oturduğu sıralarda oturuyordum. İlk dönemlerde; birinci, ikinci sınıflardayken arkalarda oturuyordum, kolay kaçayım diye. Sonra zamanla ön sıralara geldik. Sonra en ön sıraya geldik, hoca olduk. Sonra da içinizden birisi olarak yönetimde bulunma fırsatımız oldu. Bu konuda İlter Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. İçinizden biri olarak diyorum; çünkü aynı sıralardan geçtik. Öğrenciyken benim de yaşamış olduğum belki problemler, iyi ya da kötü yanları varsa üniversite hayatımın, kafamızın bir kenarına yazdık onları ki yönetime geldiğimizde belki bize yol gösterir diye. Sizlerin dertlerine derman oluruz diye düşündük ama malum zaman çok hızlı akıyor ve teknoloji de çok hızlı bir şekilde değişiyor. 20 sene önceki problemler muhtemelen şimdi tamamen ortadan kalktı, yeni problemleriniz var ya da yeni önerileriniz var. İllaki problem olacak diye düşünmemeniz lazım. Sizin aklınızda çözüm odaklı bir proje, bir öneri varsa aynı zamanda onları da dinlemeye geldik. Zannedersem süreç boyunca yine sorunlarla ilgili soru olduğunda bizle ilgili daha çok belki personel, hukuk ve projelerle ilgili birimlerde görevlendirildim ama ilgili soru geldiğinde muhakkak yine birlikte olacağız. Sadece burada değil, bir keresinde ben öğrenci arkadaşları rektörlüğe davet ettiğimde 'orası ürkütücü ve korkutucu bizler oraya gelmek istemiyoruz' diye düşünce var. Benim şahsi kanaatim; lütfen öyle düşünmeyin. Oradaki bina da sizin binanız. İstediğiniz zaman rektörlükte bizim bulunduğumuz odalara da gelip, derdinizi söyleyebilirsiniz. Buradaki binalar olduğu gibi oradaki binalar da sizin" diye konuştu.

Ulaşım sorunu çözülecek

Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü son sınıf öğrencisi buluşmada ilk olarak söz alarak ulaşım sorununa dikkat çekti. Öğrencinin ulaşımla ilgili sorunu dile getirmesinin ardından Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş da ulaşım konusunun çözümü için çalışmaların devam ettiğini bildirerek, "Üniversitemizin iki büyük problemi var bunlardan birisi ulaşım. Hem belediye başkanımızla bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Yani buradaki ulaşımda tıkanıklık var. Araçlar hem şehir merkezinde hem de burada bekleme yerinde araçlar dolmadan kalkmıyor. Öğrenci arkadaşlar bekleme yerlerinde öbek öbek birikiyor. Yani buna bir standart getirecekler. Yani ya belediye ulaşımdan aldığı payı azaltacak. Bu sorun şehirle birlikte çözeceğimiz bir sorun. Bunun için birinci gündem maddemiz bu. Bunu dile getirdiğiniz için teşekkür ederim" dedi.

Laboratuvar kullanımı artacak

Çevre Mühendisliği öğrencisinin ödenek olmadığı şeklindeki bahanelerle çalışma ortamlarının kısıtlanmasını dile getirmesi üzerine de Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Narlı yaptığı açıklamada, bu tür sorunların artık yaşanmayacağı ifade etti.

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