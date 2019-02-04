Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Spor Salonlarını Doldurdu

Öğrenciler Spor Salonlarını Doldurdu

17 dakika önce

İzmitli öğrenciler, yarı yıl tatillerini spor salonunda basketbol öğrenerek geçirdi.

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İzmitli öğrenciler, yarı yıl tatillerini spor salonunda basketbol öğrenerek geçirdi.

İzmit Belediye Spor basketbol okuluna 120'ye yakın çocuk devam ediyor. 6-15 yaş arasındaki çocuklar profesyonel antrenörler eşliğinde haftanın 5 günü basketbolun inceliklerini öğreniyorlar. Basketbol okuluna kayıtların devam ettiğini söyleyen yetkililer, "İzmit'te son zamanlarda basketbol sporuna ilgi oldukça artmıştır. Bunda İzmit Belediyespor Bayan Basketbol takımının Süper Lig'de yer alması etkili olmaktadır" dediler.

Bu arada İzmit Belediyespor Güreş Takımı da çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçiler, antrenör Şener Sar nezaretinde haftada 5 gün ligde başarılı olabilmek için ter döküyorlar. Süper Ligde mücadele edecek olan güreşçilerin tamamının altyapıdan yetiştiği kaydedildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

İzmit, basketbol, Spor
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