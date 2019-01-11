Öğrenciler Su Arıtma ve Katı Atık Tesislerini Ziyaret Etti
57 dakika önce
Ziya Gökalp İlkokulu atıklardan enerji üretilen Katı Atık Tesisi ve Su Arıtma Tesisi'ni tanıtım amaçlı öğrencilerine bir gezi düzenledi.
Arıtma Tesisi sorumlusu kimya mühendisi Hakan Boz, öğrencilere tesisleri gezdirip tesislerle alakalı bilgiler vererek minik öğrencilerimizi bilgilendirdi. Tesiste atık malzemelerden elektrik üretilmesini ve kirli suların nasıl temizlendiğini dikkatli bir şekilde dinleyen öğrenciler tesislere hayran kaldılar.
Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, "Geleceğimizin teminatları olan yavrularımız, canlarımız tesislerimizi ziyaret etmişler. Onlar bizim en önemli misafirlerimiz. Kendimizi geliştirmemiz için önce geliştirmek istediğimiz konu hakkında bilgi sahibi olmamız gerek ki bildiklerimizin üzerine bir şeyler koyup daha iyisini elde edelim. Şehrimize çok güzel iki tesis kazandırdık. Arıtma tesisimiz sayesinde pis sular temizlenip yani arıtılıp zararsız bir şekilde doğaya kazandırılıyor ki sağlığımız ve ekolojik denge açısından çok önemli bir kazanım. Katı atık tesisimiz ise hem şehrin çöpünü ıslah ediyor hem de 6bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar elektrik üretiyor. Bu tesislerin işleyiş biçimini, amacını ve faydalarını öğrencilere aktarılmasına vesile olan okul yönetimine teşekkürlerimi sunuyor çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:11 Kaynak: Bültenler
Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü
CHP Kadıköy Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Demircan'dan Ses Getiren Proje: Gıda Bankacılığı
Canan Karatay, Yemekten Hemen Sonra Çay İçilmesinin Yanlış Olduğunu Söyledi
Sarhoş Hemşire, Doğum Sırasında Sert Bir Şekilde Çektiği Bebeğin Kafasını Kopardı