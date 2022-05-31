Öğrenciler sürdürülebilir madencilik konusunda bilgilendirildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünce (MTA) doğa dostu madencilik konusundaki farkındalığın çocukluk çağında verilecek eğitimlerle aşılanması amacıyla başlatılan eğitimlerin ikinci ayağı Trabzon'da gerçekleştirildi.

Eğitimler kapsamında Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokul ve Ortaokulu konferans salonunda öğrencilere sinevizyon eşliğinde "Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri" verildi.

MTA Genel Müdürlüğü Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Ayten Cesur, gazetecilere, Türkiye'de doğal kaynakların aranmasında büyük görevi bulunan MTA Genel Müdürlüğünün kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı çalışmalarla çevre hassasiyetini ön planda tuttuğunu söyledi.

Doğa dostu madencilik bilincinin çocukluk çağından itibaren verilmesi gerektiğine dikkati çeken Cesur, "Merkez kampüsteki kreşimizde bir etkinlik başlattık. Bir ay süreyle çocuklarımıza doğa dostu madenciliğin önemi ve atıklarla ilgili eğitimler verdik. Eğitimlerin sonunda çocuklardan çok güzel geri dönüşler aldık ve yaptığımız bu çalışmayı projelendirerek Türkiye genelinde uygulamaya karar verdik." dedi.

Balıkesir'de 2 bin öğrenciye eğitim verildi

Cesur, "Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik ve Gezici Müze Eğitimleri" projesini başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mümkün olduğunca fazla okulda yürütmeyi planladığımız proje kapsamında madenlerin hayatımızdaki yerini, önemini ve hayatımızdan çıkarılmayacağını anlatmayı hedefliyoruz. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki çocuklarla bir araya geliyoruz. Gezici müze kapsamında da merkez kampüsümüzde faaliyet gösteren, dünyanın ve ülkemizin çeşitli bölgelerinden derlenmiş, doğa tarihini anlatan çok sayıda fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri sergilenen, okullar tarafından geziler düzenlenen, yılda ortalama 400 bin ziyaretin gerçekleştiği Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzemizi de kısıtlı imkanlar ve uzaklık nedeniyle ziyaret edemeyen çocuklarımızı, koleksiyonumuzdan bazı örneklerle tanıştırmak amacıyla yürütülen Gezici Müze Eğitimleri de vermekteyiz. Her iki proje için başlangıç ayağımız mayıs ayında Balıkesir oldu. Burada toplam 15 okulda 2 bin öğrenciye ulaştık."

Projenin ikinci ayağının Trabzon olduğunu ifade eden Cesur, "Daha sonra Ordu'ya gideceğiz. Eğitim öğretim süresi tamamlanıncaya kadar maksimum öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz. Yeni eğitim öğretim döneminde de Türkiye genelinde ulaşabildiğimiz kadar çok sayıda çocuğa ulaşarak, 'Sürdürülebilir Doğa Dostu Madencilik' projesini anlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Eğitim sonunda öğrenciler, salon içerisinde oluşturulan bölümde sergilenen canlılardan oluşan maket ve fosil, kayaç, mineral ile maden örneklerini inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan öğrenciler için karot boyama etkinliği de düzenlendi.

Eğitimlere, MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Tosun ve beraberindekiler ile Ortahisar Milli Eğitim müdür yardımcıları da katıldı.