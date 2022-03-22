Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler

22.03.2022 17:24

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdülerSAKARYA Sakarya'da 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza atıldı.

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler

SAKARYA Sakarya'da 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında farklı bir etkinliğe imza atıldı. Suyun önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte ellerine aldıkları damacanalar ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Sakarya Altınküre Okulları öğrencileri, Dünya Su Günü'nde suyun önemine dikkat çekmek için farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Dünya genelinde suya ulaşmakta zorluk çeken insanlar başta olmak üzere suyun önemine dikkat çekebilmek için harekete geçen öğrenci ve öğretmenleri pet şişe ve damacanalar ile yürüyüş gerçekleştirdi. Adapazarı ilçesi Çark Caddesi üzerinden başlayan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Slogan, pankart ve şişeler ile yürüyüş yaparak su konusunda yaşanan mağduriyeti topluma yansıtmayı amaçlayan öğrencilere, bazı vatandaşlar da destek oldu.

"Farkındalık oluşturabilmek için yürüyüş yaptık"

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Cüneyt Cingöz, "Bugün bilindiği üzere 22 Mart Dünya Su Günü. Bizde bugün için farkındalık oluşturmak adına öğrencilerimiz ile birlikte sembolik bir yürüyüş yaptık. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya bırakabilmek için bu çalışmaya imza attık. Çocuklarımızın yürüyüşü kısa ve sembolikti ama dünyanın birçok bölgesinde kadınlar ile çocuklar kilometrelerce yol yürüyerek bir bidon suyu evlerine taşımakta ve bunu günde birkaç kez tekrarlamaktalar. Uzmanlar, ülkemizin 107 milyar metreküp su arzına sahip olduğunu vurgulasalar da mevcut su kaynakları zaman ve mekana göre düzensiz dağılmakta ülkemizde. Öte yandan, ortalama bin 307 metreküp kişi başına düşen su miktarı ile ülkemiz uluslararası ölçütlere göre su krizine aday olan, ortak olan ülkeler içerisinde değerlendirilmektedir. Biz önlemler almalıyız. Sürdürülebilir bir yaşam bırakmak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir hayat bırakmak adına su kaynaklarımıza sahip çıkmalı ve onları tasarruflu kullanmalıyız. Etkinlik kapsamında vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldık. Günün anlam ve önemine ithafen atılan sloganlara onlar da eşlik ettiler. Güzel bir geri dönüş aldığımızı söyleyebilirim, umarım amacımıza ulaşırız" dedi.

"1.1 milyar insanın sıkıntısını dile getirmeyi amaçladık"

Altınküre Okulu 9'uncu sınıf öğrencisi Müge Üvez ise, "Bugün burada temiz ve sağlıklı suya ulaşamayan 1.1 milyar insanın sıkıntısını dile getirmeyi amaçladık. Bizlerin yaşadığımız bölge itibariyle suya ulaşması çeşmeyi çevirmek kadar kolay. Ama dünyada evinde çeşmesi bile olmayan yüz milyonlarca insan var. Her 90 saniyede bir çocuk, su ile bağlantılı bir hastalıktan hayatını kaybetmektedir. Susuzluğun en büyük mağdurları maalesef çocuklar oluyor. Her gün taşıma suyla saatlerce evlerine su ulaştırmaya çalışıyorlar. Bugün pet şişelerle yürümemizin amacı; onların bu mağduriyetini topluma yansıtmaya çalışmaktır. Su en değerli varlığımızdır, onu korumalı ve bireylere sağlıklı ulaştırmalıyız" diye konuştu.

Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler
Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler
Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler

YORUMLAR
500
Van'da 'Dünya Su Günü' etkinliği düzenlendi Van'da 'Dünya Su Günü' etkinliği düzenlendi İTÜ'de Dünya Su Günü'nde 'suyun geleceği' konuşuldu İTÜ'de Dünya Su Günü'nde 'suyun geleceği' konuşuldu

Dünya Su Günü, Sakarya, 22 Mart, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:23 Ayşegül Aktürk, saplantılı aşığı tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: Öğrenciler suyun önemine dikkat çekmek için ellerine aldıkları damacanalarla metrelerce yürüdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement