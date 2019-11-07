Öğrenciler tarihi 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde öğreniyor

Diyarbakır'da, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığının imzaladığı protokol çerçevesinde hayata geçirilen "Müze ve Ören Yerlerinin Dersliklere Dönüştürülmesi Projesi" kapsamında öğrenciler 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ders işledi.

Çınar ilçesindeki Ovabağ Ortaokulu öğrencileri, "Zerzevan ile Kültürümü Öğreniyorum" etkinliğinde tarihi kalede eğitim ve tarihi motiflerin yer aldığı alçıdan çanak, çömlek yaptı.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun ve ekibinde yer alan görevliler, öğrencilere, kalenin tarihi ve sürdürülen arkeolojik kazılarla ilgili bilgi verdi.

Çınar Kaymakamı Selami Kaya, yaptığı açıklamada, kültürel miras bilincini kazandırmak ve tarihin korunmasını sağlamak amacıyla öğrencilerin kalede ders işlediğini söyledi.

Okulda "kültürel miras" dersinin işlendiğini ifade eden Kaya, "Kalede görülen bu derste öğrencilerin kültürel mirası koruması hedefleniyor. Çocuklarımıza tarih bilincinin aşılanması ve kültürel mirasın korunması anlamında önemli bir hizmet verdiğimizi düşünüyorum." dedi.

"Binlerce öğrenci eğitim görecek"

Doç. Dr. Aytaç Coşkun da, proje ile Zerzevan Kalesi'nin dersliğe dönüştüğünü dile getirerek, kaleye gelen öğrencilerin sosyal bilgiler, tarih ve kültür eğitimi aldığını aktardı.

Çocukların arkeolojik anlamda kalede yapılan kazılarla ilgili de bilgi sahibi olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Kale hem sınıf hem de tasarım atölyesine dönüştü. Çocuklar kendi hayal güçlerine göre kaleye ilişkin tasarım yapıyor, tarih, arkeoloji ve kültür bilincini öğreniyor. Proje diğer ilçelere de yayılacak. Binlerce öğrenci oluşturacağımız sınıf ve tasarım atölyelerinde eğitim görecek."

Öğrencilerden Dilan Yüksel kaleyi ilk kez ziyaret ettiğini söyleyerek, "Hep sınıfta ders işliyorduk. Bugün ise hava çok güzel dışarıda ders işledik. Tarihi kale çok güzel ve arkadaşlarımızla tasarım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan Özen, kaleyi ilk kez gördüğünü dile getirerek, öğretmenleriyle yaptıkları etkinlikten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Etkinliğe, Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aziz İde, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Zerzevan Kalesi

Askeri yerleşim antik yol güzergahında, 124 metre yükseklikte kayalık bir tepede bulunan Zerzevan Kalesi, Amida ile Dara arasında stratejik bir noktada yer alıyor. Konumu itibarıyla bütün vadiye hakim, antik ticaret yolu üzerinde, geniş bir alanı kontrol altında tutan, Roma sınır garnizonu olan kale, Romalılar ve Sasaniler arasında büyük mücadelelere sahne oldu.

Roma'daki ismi "Samachi" olan yerleşimin ilk inşa edildiği dönem hakkında devam eden kazılar ile kesin bilgilere ulaşılacak. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (MS 491-518) ve Justinianos I (MS 527-565) dönemlerinde onarılarak bazıları ise yeniden inşa edilerek mevcut haline getirildi.

60 dönümlük alanda 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, yer altı ibadethanesi, sığınaklar, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı bulunan kale üstü kadar altı ile de tarihe ışık tutuyor.