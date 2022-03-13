Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi

13.03.2022 14:46
Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi

Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

Çiğiltepe Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki tarihi Frig Vadisi'ni gezdi.

Öğrenciler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü rehberler eşliğinde Ayazini metropolisi, Avdalaz kalesi, Aslan Taş, Yılanlı Taş, Kral Yolu, Emre Gölü, Memeç Kayalıkları ve Döğer Kervansarayını gezerek tarihi bir yolculuğa çıktı.

Vali Gökmen Çiçek'in talimatlarıyla mayısta bu tür gezilerin artacağını belirten İl Müdürü Feyzullah Dereci, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik spordan, kültür sanata birçok faaliyet düzenlediklerini kaydetti.

Tarihi zenginliklere sahip Afyonkarahisar'da bu tür gezilerin düzenlenmesinin hem gençlere katkısı hem de kentin tanıtımında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Dereci, tüm öğrencilere düzenlenen etkinliklere katılmalarını tavsiye etti.

Öğrenciler ise gezinin düzenlenmesine vesile olan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür etti.

YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti DİYARBAKIR - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Valilik ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti

Gökmen Çiçek, Karahisar, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi - Son Dakika


Son Dakika
14:39 TOGG eksi 40 derecede testi geçti!
14:30 Ukrayna'da Türklerin sığındığı caminin bombalandığı iddiasına Bakan Çavuşoğlu son noktayı koydu!
14:14 Köpeklere zehirli et verilsin demişti! Yıldız Tilbe hakkında suç duyurusunda bulunuldu
14:05 Mustafa Ceceli kardan dolayı konsere yetişemedi! Ekin Uzunlar sahneyi aldı
14:02 Beşiktaş, Galatasaray'a Fatih Terim'in sözüyle gönderme yaptı!
13:21 İngiliz basını manşeti: Zelenski'nin lejyoner asker çağrısına Türkiye'den de olumlu dönüşler var
13:14 Savaştan kaçan Ukraynalı kızı sığınma vaadiyle kandırıp cinsel saldırıda bulundu!
13:05 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya uyarılarına devam ediyor! Bu sefer saat saat paylaştı
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 14:53:28. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrenciler, tarihi Frig Vadisi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement