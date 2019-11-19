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Öğrenciler tarihi mekanları gezdi

6 saat önce

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencileri, kentteki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, kentteki tarihi camileri, Garnizon Şehitliği ile Muş İl Eğitim Tarihi Müzesi'ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Okulun tarih öğretmeni Süleyman Yılmaz, yaptığı açıklamada, ara tatilde öğrencilere milli bilinci aşılamak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Hem ara tatili daha iyi değerlendirme hem de öğrencilerin tarihi mekanları öğrenme açısından verimli bir gezi olduğunu belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz görmedikleri tarihi mekanları görme imkanı bularak yaşadıkları şehir hakkında bilgi sahibi oldu." diye konuştu

Öğrenciler tarihi mekanları gezdi

Anadolu Lisesi, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:28 Kaynak: AA
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