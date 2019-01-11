Öğrenciler Tasarladı Ataşehir Belediyesi Yapacak

Öğrencilerin hazırladığı 22 proje içerisinden seçilecek tasarım, Doğu Ataşehir'de hizmete açılacak.

İlçedeki üniversitelerle işbirliği yaparak, onların katkı ve katılımlarıyla projeler üreten Ataşehir Belediyesi'nin Doğu Ataşehir'de kuracağı merkezin tasarımını Yeditepe Üniversitesi öğrencileri hazırlıyor.

İçerisinde müze ve tiyatro salonu bulunacak merkezin tasarımı için Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir yarışma düzenlendi.

Bu merkez için kendi tasarımlarını hazırlayan öğrenciler, projelerini Ataşehir Belediyesi'nde sergiledi ve yarışma jürisine sunum yaptılar.

Hayallerindeki merkezi çizerek projelendiren ve birinci gelen öğrenciler kurulacak bu merkezle birlikte Ataşehir'e imzalarını henüz öğrenciyken atacaklar.

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Gülsen, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından akademisyenlerden ve belediye yetkililerinden oluşan jüri öğrencilerin projelerini anlattıkları sunumlarını dinlediler.

Proje hakkında açıklamada bulunan Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz şunları söyledi: "Ataşehir Belediyesi'nin vizyonunda; katılımcı belediyecilik, halkla birlikte, halkla yönetme vardır. Bunun için de üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği önemli bir yer tutmaktadır. Aslında bu misyonumuzun gerektirdiği şekilde Yeditepe Üniversitesi'yle birlikte birçok alanda işbirliklerimiz var. Ataşehir'deki kültürel aktiviteleri, kültürel alanları tasarlarken hem üniversitelerin hem de halkın görüşlerini alarak ortak bir konsorsiyumla hareket etmek istedik."

Projeyi hazırlayan Ataşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü T.Volkan Aslan açıklamasında, "Doğu Ataşehir bölgesinde duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda bir tiyatro ve müze alanı olarak kullanılmak üzere iki konsepti iç içe geçiren bir proje hazırlıyoruz. Bu proje kapsamında Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri 22 projeyle bir sunum hazırladılar. Öğrenciler bu projeler üzerinde uzun süre çalıştılar. Buradaki hedefimiz; gençlerin fikirleri, üniversitelerin görüşleri ve aynı zamanda bölge halkının da isteklerini değerlendirerek birlikte karar verdiğimiz bir proje hazırlamaktı" dedi.

Jüri üyelerinden İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Arbay, yarışma kriterlerinin 3. sınıf öğrencilerinin teknik bilgilerinin yeterliliğine göre belirlendiğini ve öğrencilerden özgün, yaratıcı bir düşünme becerisi beklediklerini ifade etti.

Diğer Jüri üyesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Aslı Akyıldız Hatırnaz ise, "Ataşehir Belediyesi yetkilileri öğrencilerimizi projeyle ilgili bilgilendirip beklentilerini ilettiler. Takip eden süreçte üniversitemizin tiyatro bölüm başkanından tiyatro salonlarından beklentiler, sahne, ses ve ışık düzeni hakkında bilgiler aldık. Öğrenciler kendileri de hem mimari, hem tiyatro hem de ilçe hakkında araştırmalar yapıp doğru analizler yaptılar" dedi.

Yarışma süreci hakkında bilgi veren Proje Hocası Ferhunde Erk ise "Bu projede çalışırken çok büyük keyif aldığımızı söylemek istiyorum. Öğrencilerimiz için çok güzel bir sinerji oldu, güzel bir yarış içerisine girdiler. Öğrencilerimizi tüm kısıtlamalardan kurtarıp, serbest düşünebilmelerini istedik. Değerlendirmelerimize fonksiyonel tasarım olarak bakıyoruz. Daha sonra mimari olarak kritere uygunluklarını değerlendirdik. Özgün ve projenin işlevsel olması en önemli kriterlerdir" şeklinde konuştu.

Projedeki yarışmaya katılan Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi öğrencisi Dilara Pirinçcioğlu, bu projenin kendisini en başından beri çok heyecanlandırdığını ifade ederek, "Ekip arkadaşım Nilüfer Taşkın'la çok çalıştık. Onun ayrı yetenekleri ve teknik bilgilerimizi birleştirerek güzel bir proje tasarladık. Bizim tasarladığımız projenin diğer projelerden farkı bizce konsepti. Umarım projemiz seçilir" dedi.

Jüri değerlendirmesi Yeditepe Üniversitesi'nde düzenlenecek törenle açıklandıktan sonra Ataşehir Belediyesi seçilen projenin yapımına başlayacak. Hali hazırda var olan tesisin iç projesi, seçilen projeye uygun olarak Ataşehirlilerin hizmetine sunulacak.