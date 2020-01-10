Öğrenciler tasarladıkları yazılımla yerli otomobile destek vermek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler tasarladıkları yazılımla yerli otomobile destek vermek istiyor - Son Dakika

Öğrenciler tasarladıkları yazılımla yerli otomobile destek vermek istiyor

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlk ve Ortaokulu'ndaki 'Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, tasarladıkları projeyle yerli otomobile destek vermeyi hedefliyor.

Öğrenciler tasarladıkları yazılımla yerli otomobile destek vermek istiyor, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kocatepe İlk ve Ortaokulu'ndaki 'Teknoloji Tasarım Atölyesi'nde eğitim gören öğrenciler, tasarladıkları projeyle yerli otomobile destek vermeyi hedefliyor.

Kocatepe İlk ve Ortaokulu'nun kendi imkanlarıyla kurduğu atölyede öğrenciler, yazılım ve kodlama eğitimi alıyor. Yerli otomobilden ilham kaynağı alarak çalışmalar yapan öğrenciler, robotik sistem dahilinde yaptıkları yazılımla kazaların önlenebileceğini söyledi. Araçta yer alacak sensör sayesinde, başka bir araçla yakınlaştığında ya da önlerine aniden herhangi bir canlı çıktığı zaman aracın durmasını sağlayacağı belirtilen yazılım için testler de başladı. Öğrencilerin küçük robotik araçlarda test ettiği yazılımda başarı sağlandı.

50 BİN LİRAYA MAL OLDU

'Teknoloji Tasarım Atölyesi' ile ilgili bilgi veren Kocatepe İlk ve Ortaokulu Müdürü Mahsuni Canbay, yaklaşık 2 ay önce atölyeyi kendi imkanlarıyla kurduklarını ve kısa süreçte sonuçlar aldıklarını kaydetti. Canbey, "Gelecekte memleketimize hizmet edecek bilim adamlarını ve mühendislerini yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Çünkü biz biliyoruz ki; bu milletin evlatlarına imkan ve fırsat verilirse yapamayacak ve başaramayacak hiçbir şey yoktur" dedi.

Atölyenin yaklaşık 50 bin liraya mal olduğunu ifade eden Canbay, "10 bilgisayarı bankaların desteğiyle, 10 tanesini de kendi imkanlarımızla aldık" diye konuştu.

HAYALLERİ, YAZILIMLARININ YERLİ OTOMOBİLDE KULLANILMASI

Teknoloji ve Tasarım Sınıfı Öğretmeni Levent Şanlı ise, yerli ve milli teknolojiye destek verecek programları hayata geçirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Samet Gazihan Özsoy ise, "Kazaların önlenmesi adına güzel bir yazılım yaptık. Yerli ve milli araçlarımıza yazılım konusunda destek vermek istiyoruz. Hayalimiz projemizin yerli otomobilde de kullanılması" ifadelerini kullandı.


Kocatepe, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
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