Öğrenciler "Taşıma Karla" Eğlendi
1 saat önce
Adıyaman Belediyesi ekipleri, öğrencilerin isteği üzerine okul bahçesine bir kamyonet kar getirerek eğlenmelerine fırsat tanıdı.
Adıyaman
Belediyesi ekipleri, öğrencilerin isteği üzerine okul bahçesine bir kamyonet kar getirerek eğlenmelerine fırsat tanıdı. Merkez
Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri karda oynayamamanın üzüntüsünü öğretmenleriyle paylaştı. Bunun üzerine öğretmenler durumu Adıyaman Belediyesine bildirdi.
Belediye Fen İşleri Müdürü Sıddık Aydık, gelen talep doğrultusunda kamyonetle kentin zirvesinden toplanan karı okul bahçesine getirerek öğrencilerin kar topu oynamasını sağladı.
Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ebubekir Durmaz, "Öğrencilerin isteğini geri çevirmeyen Sıddık Aydık'a teşekkür ederim. Öğrenciler kar topu oynayarak eğlendi." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:58 Kaynak: AA
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