Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor - Son Dakika
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Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor

6 saat önce

Kahramankazan'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler belediye bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrenciler tatilini gençlik merkezinde değerlendiriyor, System.String[]

Kahramankazan'da yarıyıl tatiline giren öğrenciler belediye bünyesinde faaliyet gösteren gençlik merkezine yoğun ilgi gösteriyor.

Bütün yıl hizmet veren gençlik merkezi, yarıyıl tatiliyle birlikte öğrencilerle daha bir şenlendi. Yarıyıl tatiline özel düzenlenen etkinliklere katılan öğrenciler hem eğleniyor, hem öğreniyor. Ders tekrarı etüdlerine katılan öğrenciler yeni arkadaşlıklar kuruyor, katıldıkları etkinliklerle el becerilerini geliştiriyor, özgüvenleri artıyor.

Teknolojinin esiri olmaktan kurtulan öğrenciler gençlik merkezinde gün boyu süren etkinliklerle zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor.

Öğrenciler etkinlikler kapsamında barınağı ziyaret ediyor, hayvanlara dokunuyor, kendi elleriyle besliyorlar. Seminer, tiyatro gösterisi ve müze gezilerine de katılan öğrenciler, origami, resim, akıl oyunları ve müzik kurslarında kendilerini geliştiriyor, sporla da zinde kalıyor.

Kahramankazan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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