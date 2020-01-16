Atatürk Üniversitesi tarafından teşvik edilen "Toplumsal Duyarlılık Projesi" kapsamında, Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Müdür Yrd. Dr. Öğretim Üyesi Hamit Çakıcı yöneticiliğinde, öğrenciler, Bahar Alkan, Dilan Genç, Dilan İbek, Devran Kınalı ve Pelin Gül tarafından "Temiz Kale Güzel Pasinler" adlı bir proje yapıldı. Pasinler Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından "Temiz Kale Güzel Pasinler" sloganıyla Pasinler kalesine ve ilçesine dikkat çekmek amacıyla kale ve çevresinde çöp toplanılması amaçlandı.



Hamit Çakıcı yaptığı değerlendirmede, "Erzurum şehrinin ilçelerinden olan Pasinler, Erzurum'a 39 kilometre uzaklıkta, 1636 rakımlı ve 29 bin 400 nüfusa sahip bir ilçedir. Pasinler kalesi İlhanlı soyundan Emir Hacı Togay'ın oğlu Hasan Bey tarafından 1336-1339 yılları arasında yaptırılmıştır. Daha sonraları, Osmanlıların eline geçen Hasankalesi, Kanuni Sultan Süleyman tarafından tamir ve tahkim ettirilmiştir. Hasankalesi, Erzurum'un 36 km doğusunda bulunan Pasinler İlçesindeki Hasan Dede Dağı'nın önünde sarp bir tepe üzerinde yükselmektedir.Kale çok sarp kayalar üzerinde inşa edildiğinden, eskiden binek hayvanlarıyla dahi çıkılması mümkün değildi. Adını yaptıran kişiden almıştır. Kale bütün Pasinler Ovasına hakim bir noktada bulunmaktadır. Yüzyıllar boyunca, doğudan Erzurum'a giden yol üzerinde çok önemli bir askeri üs vazifesi görmüştür" dedi.



Çakıcı, Pasinler kalesinin Pasinler ilçesiyle birlikte anıldığını belirterek, " Yaptığımız bu projede Pasinler kalesinin içi ve dışında ve yakın çevresinde temizlik yapıldı. Yapılan bu temizlikle birlikte, Pasinler kalesini gezmeye gelen vatandaşların çevrede ve kale içerisinde görebileceği çirkin görüntüleri yok etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda burada oluşabilecek görüntü kirliliğine de son vermeyi düşünüyoruz. Gelecek nesillere örnek olması bakımından bir farkındalık oluşturulacaktır" dedi.



Proje ile Pasinler ilçesine örnek olmayı planladıklarını belirten Hamit Çakıcı, "Yapılan bu çalışmayla hem Pasinler kalesi hem de Pasinler ilçesi daha etkileyici bir görünüme sahip olacaktır" diye konuştu. Yine yaptıkları çalışmanın amaçlarından birisinin de Pasinler kalesine dikkat çekmek ve Pasinler ilçesini gündeme getirmek olduğunu söyleyen Çakıcı, projeye öğrenciler tarafından büyük bir ilgi gösterildiğini ve sahada desteklendiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM