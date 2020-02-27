Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor - Son Dakika

Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor

6 saat önce

YOZGAT Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında teneffüslerde engelliler için atkı ve bere örüyor.

Öğrenciler, teneffüste engelliler için atkı ve bere örüyor, System.String[]

YOZGAT Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri,  sosyal sorumluluk projesi kapsamında teneffüslerde engelliler için atkı ve bere örüyor.

Yozgat Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Hamide Günay ve Leyla Göktaş öncülüğünde, huzurevi sakinleri için atkı ve bere örmeye başladı. Öğrenciler, ders aralarında teneffüse çıkmak yerine, sınıfta 10 dakika boyunca yün ipliklerle atkı ve bere örüyor. Öğrenciler, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ördükleri atkı ve bereleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda, rehabilitasyon merkezinde kalan engellilere hediye edecek.


Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:24 Kaynak: DHA
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