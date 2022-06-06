"Öğrenciler tercih dönemini iyi değerlendirmeli" - Son Dakika
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"Öğrenciler tercih dönemini iyi değerlendirmeli"

06.06.2022 11:28
"Öğrenciler tercih dönemini iyi değerlendirmeli"

Dün gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası değerlendirmelerde bulunan Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, öğrencilerin tercih dönemini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, "Tercih döneminde öğrencilerin yelpazeleri belli olacak, hangi okula...

Dün gerçekleşen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası değerlendirmelerde bulunan Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu, öğrencilerin tercih dönemini iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek, "Tercih döneminde öğrencilerin yelpazeleri belli olacak, hangi okula girebileceklerini netleştirmiş olacaklar. Bu yelpaze içerisindeki okulların her birini gezmeleri gerekiyor. Özellikle orada okuyan öğrencilerle haberleşmeleri ve okullar hakkında bilgi almaları çok kıymetli bir hale gelecek" dedi.

İSTEK Okulları Acıbadem Kampüsünde LGS sınavı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sınavlara Hazırlık Koordinatörü Murat Aslanoğlu öğrencilere tercih dönemi için de bazı tavsiyelerde bulundu. 2021 yılında bu sınava yaklaşık 1 milyon 38 bin öğrencinin girdiğini belirten Aslanoğlu, "Bu yıl baktığımızda aşağı yukarı aynı sayıda öğrencinin katıldığını düşünüyoruz. Genel anlamda geçen seneyle bu seneyi kıyasladığımızda şunu görüyoruz; Geçen yıl matematik dersinde çok ciddi bir ağırlık varken, öğrencileri zorlayan soruların ağırlığı oradan gelirken bu yıl Fen Bilgisi ve Türkçeye de biraz daha bölüştürülmüş olduğunu görüyoruz" dedi.

SIRALAMADA TÜRKÇE VE FEN BİLGİSİ ETKİLİ OLABİLİR

Öğrencilerin sıralamasında her yıl matematiğin daha çok belirleyici olduğunu belirten Aslanoğlu, "Bu yıl Türkçe ve Fen Bilgisi bu sırlama da birazcık daha etkili olabilir" diyerek soruların içeriğine dair şunları belirtti:

"Dersleri inceleyecek olursak Türkçe sorularında özellikle öğrencilerin grafik okuma, tablo yorumlama, görsel yorumlama ve yazım kurallarıyla ilgili sorularda zorlandığıyla ilgili dönüşler aldık. Türkçede 6-7 tane zorlayıcı soru vardı. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Din Kültürü dersindeki sorular geçmiş yıllara paralellik gösteriyordu. Kabaca yorum soruları olduğunu söyleyebiliriz. Öğrencilere salt bilgi sorusu genellikle sorulmamıştı. Matematik yine her zamanki gibi zorlayıcıydı fakat geçen yıla göre biraz daha kolay olduğunu en azından 5-6 tane kolay sorunun sorulduğunu söyleme şansımız var. İngilizce de ise daha çok birçok kazanımın sentezlendiği sorular sorulmuştu ama zorlayıcı bir soru yoktu. Fen soruları ise deney sorularının yoğunlukta olduğu bir sınav olmuş. Zorluk derecesi geçmiş yıllarla aynı olarak sorulmuş. Konular daha dengeli dağılmıştı. Geçen sene sorulmamış konu varken bu sene bütün konulardan soru sormaya çalışmışlar."

ÖĞRENCİLER TERCİH DÖNEMLERİNİ İYİ DEĞERLENDİRMELİLER

Öğrencilerin kitapçıklarını alabileceklerini belirten Aslanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevap anahtarları yayınlandı. Öğrenciler kontrollerini yaptıktan sonra aşağı yukarı netleri ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla birkaç gün dinlenmeleri gerekiyor. Sonra 30 Haziran'ı bekleyeceğiz. Tercih dönemi başlayacak fakat bu süreci iyi değerlendirmeleri lazım. Çünkü aşağı yukarı yelpazeleri belli olacak ve hangi okula girebileceklerini netleştirmiş olacaklar. Bu yelpaze içerisindeki okulların her birini gezmeleri gerekiyor. Özellikle orada okuyan öğrencilerle haberleşmeleri ve okullar hakkında bilgi almaları çok kıymetli bir hale gelecek. Dolayısıyla araştırmalarını yaptıktan sonra kendileri için en mantıklı okulu seçecekler" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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