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Son Dakika Güncel Öğrenciler teröre karşı bilinçlendirildi

Öğrenciler teröre karşı bilinçlendirildi

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Öğrenciler teröre karşı bilinçlendirildi, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.


Cumhuriyet Üniversitesi Koyulhisar Meslek Yüksek Okulunda, Sivas İl Emniyet müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler ve Koyulhisar İlçe Amirliğinde görevli ekipler öğrenciler ile bir araya geldi. "El Ele Güvenli Geleceğe" isimli proje kapsamında kampüs alanında bilgilendirme stantı kuruldu. Öğrenciler, terör örgütlerinin öğrenciler üzerinde etkilerinin kırılması, propagandalarının ve eleman kazanımlarının engellenmesi amacıyla bilgilendirildi. Yapılan etkinlikle projeye dahil olan birimler tarafından öğrenci ve ailelerine terör örgütlerinin eleman temin etme yöntem ve süreçleri, uyuşturucu madde bağımlılığı ve kullanımına karşı alınması gereken tedbirler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları ile toplum destekli polislik hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - SİVAS

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koyulhisar, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:04 Kaynak: İHA
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