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Öğrenciler ton hamsi tüketti

6 saat önce

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

Öğrenciler ton hamsi tüketti, System.String[]

Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği'nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.


Fen-Edebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.


Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi. - SİNOP

Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 06:18 Kaynak: İHA
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