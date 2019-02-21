Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Topladıkları Çöpü Meydanda Sergiledi

Öğrenciler Topladıkları Çöpü Meydanda Sergiledi

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel okulun öğrencileri topladıkları çöpleri meydanda sergiledi.

Öğrenciler Topladıkları Çöpü Meydanda Sergiledi, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde özel okulun öğrencileri topladıkları çöpleri meydanda sergiledi.

Özel bir okulun, "Çevrenin genç sözcüleri" adını verdikleri çevre grubu öğrencileri, Adaağzı Mahallesi Yalancıboğaz mevkisindeki plajdan topladıklarını çöpleri, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda vatandaşlara gösterdi.

Öğrenciler, çöp sergiye bakarak geçenlere düşüncelerini ve çöplerle ilgili çözüm önerilerini sordu.

Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Derya Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöpleri sergilerken amaçlarının öğrencilerine çevre bilinci aşılarken, çevreyi kirletenlerin de dikkatini çekmek olduğunu söyledi.

Doğal çevrenin çocuklardan alınan emanet olduğunu anlatan Öztürk, "Bu düşünceden yola çıkarak, 10 gün önce temizlenmiş bir sahilden çöp topladık. Yakın zamanda temizlendiği halde denizin sahile bıraktığı çöpleri toplayıp meydanda sergiledik. Çevre temizliğine dikkati çekmek istedik." dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Sorumlusu Barış Ünlü de çevre temizliği konusunda her kurum ve kişiyle ortak projelere destek verdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:07 Kaynak: AA

19 Mayıs, Genç, Muğla, Marmaris, Güncel
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