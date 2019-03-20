Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Topladıkları Kapaklarla Engellileri Güldürdü

Öğrenciler Topladıkları Kapaklarla Engellileri Güldürdü

34 dakika önce

Kahramanmaraş'ta Şehit Fatih Dağ İlkokulu öğrencileri, 1 milyon mavi kapak toplayarak 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Öğrenciler Topladıkları Kapaklarla Engellileri Güldürdü, System.String[]
Kahramanmaraş'ta Şehit Fatih Dağ İlkokulu öğrencileri, 1 milyon mavi kapak toplayarak 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Hacı Kalaycı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştıran bu projede öğrencilerin de yer almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Engellilere katkı sağlamak hem insan hem de eğitimci olarak sosyal bir sorumluluk. Bu sorumluluğu bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, öğrencileri sorumlu davranışlarından dolayı tebrik etti.

Okulun kantinini işleten Abdulkadir Zeki Gülmez de öğrencilerin destekleriyle 6 yıldır mavi kapak topladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin topladıkları mavi kapaklar ve iş adamlarının destekleriyle 6 yılda 8 bin 775 engelliye akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye ettiklerini ifade eden Gülmez, bu sayede engellilerin yaşamlarını kolaylaştırdıklarını aktardı.

Gülmez, öğrencilerin topladıkları 1 milyon mavi kapak ile 10 engellinin sevincine ortak olduklarını dile getirerek, "Yeter ki kalpler engelli olmasın. Öğrencilere çok teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Fatih, Kahramanmaraş, Güncel
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