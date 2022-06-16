Öğrenciler toprağı verimli kullanmayı tarlada uygulamalı öğreniyor - Son Dakika
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Öğrenciler toprağı verimli kullanmayı tarlada uygulamalı öğreniyor

16.06.2022 11:26
Öğrenciler toprağı verimli kullanmayı tarlada uygulamalı öğreniyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümünde öğrenciler modern tarım yöntemlerini uygulamalı öğreniyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümünde öğrenciler modern tarım yöntemlerini uygulamalı öğreniyor.

Ahmed-i Hani Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, üretimi teşvik etmek amacıyla 2017'de açılan tarım bölümünde 65 öğrenci ve 4 öğretmen, okulun bahçesinde oluşturulan 2 dönüm alanda her yıl farklı ürünler yetiştiriyor.

Öğretmenlerin gözetiminde bu yıl öğrenciler, biber, patlıcan, kavun ve karpuz gibi ürünler yetiştirerek modern tarım teknikleri hakkında uygulamalı eğitiliyor.

Öğrencilere, tohumun toprağa girmesinden filizlenmesine, çiçek açmasından ürün vermesine ve sulamaya kadar her aşama uygulamalı gösteriliyor.

Tarımda yanlış uygulamaların önüne geçilecek

Okul Müdürü Hamdullah Sarohan, AA muhabirine, 2010'da eğitime başladıklarını, okul bünyesinde muhasebe ve finansman, bilişim teknolojileri, büro yönetimi ve sekreterlik ile tarım bölümünün bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere meslek kazandırma ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ara eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Sarohan, meslek liselerin çok güzel avantajları olduğuna dikkati çekti.

Özellikle salgın ve dünyadaki bazı savaşlardan sonra tarih boyunca önemini koruyan tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını anlatan Sarohan, "Biz bu yıl biraz daha tarıma önem verdik. Tarım bölgesi olduğumuz için burada çok yanlış uygulamalar yapılıyor ve bunun önüne geçmek için öğrencilerimize modern tarım yöntemleri anlatıyoruz." dedi.

Öğrendiklerini ailelerine aktarıyorlar

Öğretmenlerden Tarım Bölümü Alan Şefi Ayşe Alan Güzel de öğrencilere modern tarım teknikleri ve bilinçli sulama yöntemlerini öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Okulun çevresine ceviz, arka bahçeye meyve fidanları diktiklerini bildiren Güzel, derslerin yüzde 80'inin uygulamalı olduğunu kaydetti.

"Bölgede bilinçli üreticiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Anız yakmayan, vahşi sulama yapmayan, toprağı verimli kullanan ve toprağa kimyasal gübre salmayan gelecek nesilleri yetiştiriyoruz." ifadelerini kullanan Güzel, tarıma çok önem verdiklerini dile getirdi.

Öğrencilerin öğrendiği modern yöntemleri ailelerine de aktardığını ifade eden Güzel, daha fazla üretim için destek beklediklerini vurguladı.

Öğrenci Mevlüt Karatay ise uygulamalı dersleri daha iyi öğrendiklerini, yetiştirdikleri ürünlerden çok iyi verim aldıklarını söyledi.

Öğrenci Süleyman Koçhan da babasının çiftçi olduğunu ve tarım arazilerinin bulunduğunu belirterek, okulda öğrendiklerini tarlalarında da uyguladıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenciler toprağı verimli kullanmayı tarlada uygulamalı öğreniyor - Son Dakika

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