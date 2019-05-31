Son Dakika Haberleri: Öğrenciler "Töre"yi sahneledi
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Öğrenciler "Töre"yi sahneledi

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Töre" adlı oyunu sahneledi.

Öğrenciler
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ortaokul öğrencileri, "Töre" adlı oyunu sahneledi.
Akçakışla köyünde Şehit Yıldırım Kuzucular Ortaokulu'nda tiyatro etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında, öğretmen Aydoğan Aydemir koordinatörlüğünde "Töre" adlı oyun öğrenciler tarafından sahneye konuldu.
Okulun müdürü Cengizhan Karakurt, oyun öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatro gösterisinin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.
Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, okul idarecileri ve öğrenci velileri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:23 Kaynak: AA
Şarkışla, Sivas, Güncel
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