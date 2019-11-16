Son Dakika Haberleri: Öğrenciler trafik eğitimini Niğde Belediyesi trafik pistinde öğreniyorlar
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Öğrenciler trafik eğitimini Niğde Belediyesi trafik pistinde öğreniyorlar

6 saat önce

Öğrenciler trafik eğitimini Niğde Belediyesi trafik pistinde öğreniyorlarNİĞDE - Niğde Belediyesi Trafik Pisti'nde bugünün yayası geleceğin sürücülerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

Öğrenciler trafik eğitimini Niğde Belediyesi trafik pistinde öğreniyorlar

NİĞDE - Niğde Belediyesi Trafik Pisti'nde bugünün yayası geleceğin sürücülerine uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

6-14 yaş arası çocukların trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenebilecekleri Trafik Eğitim Pisti hizmete açıldı.

Niğde Belediyesi, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen eğitim çalışmalarında, Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Trafik formasyonu almış trafik polisleri çocuklara kuralları uygulamalı olarak öğretiyor.

Çocukların erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla Niğde Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje 5000 metrekare alanı kapsıyor.

Pistte, çocukların trafik bilgi ve becerilerinin artırılması, trafik kurallarına uymanın davranış haline getirilmesi için teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Trafik Eğitim Pistinde çocukların teorik olarak eğitim alabilecekleri dersliğin yanı sıra pratik yapabilecekleri akülü araçlar, trafik ışıkları, yaya geçitleri,trafik levhaları, üst geçitler ve kavşaklar yer alıyor.

Akülü araç kullanarak sürücü olduklarında da uyması gereken kuralları öğrenen çocuklar aynı zamanda da eğlenceli vakit geçiriyor.

Pistle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ; " Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile birlikte bugünün yayası ama ileride hem yaya hem sürücü olacak çocuklarımıza trafik kurallarını öğretiyoruz. Türkiye ve Avrupa standartlarının üstünde bir eğitim pisti kazandırdık şehrimize. Trafik işaretleri, trafik lambaları, yaya geçitleri trafikteyken ve yayayken karşılaşabilecekleri bütün uyarılarla alakalı çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz" dedi.

Şimdiye kadar bir çok çocuğun pistte eğitim aldığını söyleyen Başkan Özdemir yakın zamanda çocukların ebeveynleri ile birlikte gelebileceğini, okuldan bağımsız olarak pistte eğitim almalarını sağlayacaklarını söyledi.

Polis Memuru Akif Çimencan ise verilen eğitimin içeriğini açıkladı.

Çimencan ; " Trafik parkında çocuklarımıza küçük yaşta trafik bilinci oluşturmak için çalışıyoruz. Karşıdan karşıya nasıl ve nerelerden geçilir, bulunduğumuz yerde alt ve üst geçit varsa oraları nasıl kullanırız bunları anlatıyoruz. Aynı zamanda küçük akülü arabalarla ilerde de sürücü olacakları için kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmeleri, yayalara yaya geçitlerinde yol vermeleri ile ilgili de çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Gelecekte sürücü olacakları için aynı zamanda da araç kullandırarak araç trafiği ve tabelalar hakkında bilgi vermekteyiz" dedi.

Pistte eğitim alan çocuklar ise bilmedikleri birçok trafik kuralını burada eğlenerek öğrendiklerini söylediler.

Öğrenciler trafik eğitimini Niğde Belediyesi trafik pistinde öğreniyorlar

Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Niğde Belediyesi, Niğde, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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