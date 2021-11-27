Öğrenciler trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler - Son Dakika

- Öğrenciler, trafik kurallarını eğlenerek öğrendiler

KASTAMONU - Kastamonu'da ilkokulda eğitim gören öğrenciler, Mobil Trafik Eğitim Tırında eğlenerek trafik kurallarını öğrendi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Tırında ilkokulda eğitim gören öğrencilere eğitim verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırının bu seferki durağı Kastamonu oldu. Kastamonu'da öğrenim gören öğrencilere trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak, bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla TOKİ İlkokulu bahçesinde kurulan platformda hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrencilere eğitim verildi. Akülü araçlarla trafik eğitim parkurunda öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları öğretildi.

Etkinliğe katılan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Necati Denizci ve eşi Aliye Denizci, yapılan eğitimi yerinde izledi. Denizci ailesi, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.