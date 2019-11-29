Son Dakika Haberleri: Öğrenciler trafik magandalarında "artık yeter" dedi
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Öğrenciler trafik magandalarında "artık yeter" dedi

6 saat önce

Trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalara dikkat çekmek amacıyla Şişli'de toplanan öğrenciler, trafik polisleriyle beraber farkındalık oluşturdu.

Öğrenciler trafik magandalarında

Trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalara dikkat çekmek amacıyla Şişli'de toplanan öğrenciler, trafik polisleriyle beraber farkındalık oluşturdu. Düdük çalan polis üniformalı çocuklar, sürücüleri "makas" atmamaları konusunda uyardı.


TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri Tüneli mevkisinde geçtiğimiz Haziran ayında otomobil sürücüsünün trafikte "makas" atması sonucu yaşanan ve 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaza sonrası Şişli Selahaddin Eyyubi Ortaokulu bünyesinde "Asla Vazgeçemeyenler" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında trafikte kural ihlali sonucu meydana gelen kazalar ve bu kazaların vermiş olduğu zararlara dikkat çekmek amacıyla "trafikte makas" konulu sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi.


Öğrenciler düdük çalıp sürücüleri uyardı


Mecidiyeköy Meydanı'nda toplanan öğrenciler temsili polis üniforması giyerek trafik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde sürücülere düdük çalan çocuklar onları trafik kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, öğrenciler polis memurlarıyla fotoğraf çektirdi.


Öğrencilerden Mehmet Karagöz, kamera karşısına geçerek projeye destek istedi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Polis, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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