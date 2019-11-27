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Öğrenciler trafik polisi oldu

6 saat önce

Şişli'de ortaokul öğrencileri, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla trafik polisi üniforması giyerek sürücüleri uyardı.

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Şişli'de ortaokul öğrencileri, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla trafik polisi üniforması giyerek sürücüleri uyardı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu tarafından "Asla Vazgeçmeyenler Projesi" kapsamında Mecidiyeköy Meydanı'nda "Trafikte Makas" konulu etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında trafik polisi kıyafeti giyen öğrenciler, trafik uygulaması yaptı. Düdük çalarak araçları durduran öğrenciler, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda telkinlerde bulundu.

Öğrenciler aynı zamanda sürücülere trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini gösteren çıkartmalar dağıttı.

Proje yönetmeni Şerif Macit, amaçlarının projeyle trafikte farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Proje destek veren kurumlara teşekkür eden Macit, "Bugün öğrencilerden 1 kız 1 erkek temsili trafik polisi oldu. Polis kıyafeti giyen çocuklar polis ağabeyleriyle sürücülere uyarılarda bulundu. Farkındalık oluşturarak kazaları azaltmayı amaçlıyoruz." dedi.

Öğrenci Melek Meral, sürücülerin trafik kurullarına uyması gerektiğini belirterek, "Trafikte sürücüler makas atıyorlar. Bu da çok tehlikeli." dedi.

Öğrenci Hasan Taşdemir ise trafik polisi olmak istediğini dile getirerek, "Bugün trafikte olanları uyardım. Bazı sürücüler emniyet kemeri takmıyor, hız sınırını aşıyor, yolda giderken telefonuyla oynuyorlar. Sürücelerin bunları yapmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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