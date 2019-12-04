Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis şapkası takan öğrenciler, trafik uygulaması yaptı.

Namık Kemal Ortaokulu'nu gelen Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, burada özel eğitim sınıfı öğrencilerini ziyaret ederek bir araya geldiler.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden polisler daha sonra hep birlikte okul önüne geçtiler. Burada şapkalarını öğrencilere veren polis ekipleri öğrencilerle birlikte trafik uygulaması yaptı.

Polis şapkalarını takan öğrenciler, polisler kontrolünde okul önünde araçları durdurarak, sürücülerin kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Öğrenciler, yaya öncelikli trafik kampanyası kapsamında onları bilgilendirdi, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.