Son Dakika Haberleri: Öğrenciler Turizm Sektörü ile Buluştu

Öğrenciler Turizm Sektörü ile Buluştu

51 dakika önce

Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri kariyer günleri etkinliğinde turizm sektörü temsilcileri ile buluştu.

Öğrenciler Turizm Sektörü ile Buluştu, System.String[]
Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri kariyer günleri etkinliğinde turizm sektörü temsilcileri ile buluştu.

Yüksekokulun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü öğrencileri Ordu, Giresun, Samsun ve Trabzon'daki otel ve turizm işletmelerinin yetkilileriyle bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler ve sektör temsilcileri bilgi alışverişinde bulundu.

Okul Müdürü Oktay Karaman, burada yaptığı konuşmada, okul olarak zaman zaman bu tür etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Öğrenciler için sektör temsilcileriyle buluşmanın önemli bir imkan olduğunu belirten Karaman, "Öğrencilerin bu kariyer günlerinden faydalanmasını istiyorum. Etkinliğin üç gün boyunca dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Katılan sektör temsilcilerini ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mustafa Sema Konal ise böyle programları önemsediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öğrencilere fayda sağlaması noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Giresun turizmiyle ilgili öğrencilerin bilgi edinmesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Turizm çok faktörlü, kültür ve turizm anlamında Giresun'da da bu faktörler son derece var."

Etkinlik üç gün sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:31 Kaynak: AA

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