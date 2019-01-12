Öğrenciler Tüyap Kitap Fuarına Katıldı
24 dakika önce
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi öğrencileri Adana'da düzenlenen TÜYAP Çukurova kitap fuarını ziyaret etti.
Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
öğrencileri Adana
'da düzenlenen TÜYAP Çukurova
kitap fuarını ziyaret etti.
Okulun müdürü Ünal Cesur ziyarete yönelik olarak yaptığı açıklamada, "Kigal Okuyan ve Yazan Genç
Yazarlar" projesi kapsamında TÜYAP Çukurova Kitap Fuarı'nı 45 öğrencimizle ziyaret ettik. Fuarda ilk önce 'Yaratıcı Yazarlık' konulu söyleşiye katıldık." dedi.
Cesur, fuara öğretmenleriyle katılan öğrencilerin ayrıca onlarca stanttan istifade etme imkanı bulduğunu belirterek, "Fuara ev sahipliği yapan Çukurova Kitap Fuarı'nda Türk edebiyatına yön veren yazarlar, imza günü ve söyleşilerde öğrencilerimiz yararlandı. Öğrencilerimiz kitapları inceledi. Daha sonra Çukurova Üniversitesi
kampusunda bizleri, KİGAL mezunu üniversiteli gençlerimiz karşılayarak öğrencilerimize üniversite hakkında bilgi verdiler. Öğrencilerimiz için faydalı bir etkinlik oldu." diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: AA
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