Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar - Son Dakika

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Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar
6 saat önce
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, "Uçan misafirler üşümesin" diye okul bahçesindeki ağaçlara 60 adet kuş yuvası astılar.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, "Uçan misafirler üşümesin" diye okul bahçesindeki ağaçlara 60 adet kuş yuvası astılar.
Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Kış şartlarında barınma ihtiyacı duyan göçmen kuşların geçiş güzergahına asılan ahşap kuş evlerinin içerisine koyulan yemler sayesinde kuşlar aç kalmayacak ve soğuktan korunmuş olacak.
Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri yapmış oldukları bu sosyal projenin kendilerini son derece mutlu ettiğini söylediler. - ERZURUM
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