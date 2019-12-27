Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar - Son Dakika

Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, "Uçan misafirler üşümesin" diye okul bahçesindeki ağaçlara 60 adet kuş yuvası astılar.

Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, "Uçan misafirler üşümesin" diye okul bahçesindeki ağaçlara 60 adet kuş yuvası astılar.


Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi tarafından bu yıl 475 adet sosyal sorumluluk projesi desteklendi. Kış şartlarında barınma ihtiyacı duyan göçmen kuşların geçiş güzergahına asılan ahşap kuş evlerinin içerisine koyulan yemler sayesinde kuşlar aç kalmayacak ve soğuktan korunmuş olacak.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu öğrencileri yapmış oldukları bu sosyal projenin kendilerini son derece mutlu ettiğini söylediler. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Oltu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi
Liseli 3 dansçı kızın feci ölümü! Aynı grupta dans ediyorlardı Kişisel Verileri Koruma Kurulu e-ticaret sitesindeki veri ihalini duyurdu Balon balığı kozmetikten gıdaya birçok sektörde kullanılabilecek.

Son Dakika Haberleri
15:41 Dünyanın tek leblebi üretim tesisi, 40 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika
15:41 Kültür Akademisi'nde belge heyecanı - Son Dakika
15:40 Kapadokya kar altında - Son Dakika
15:36 Akhisar'da kaldırım işgallerine izin yok - Son Dakika
15:36 Vali Bilmez ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi YYÜ'de toplantı yaptı - Son Dakika
14:33 Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Son Dakika
14:12 Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:44:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrenciler 'Uçan misafirlerimiz üşümesin' diye ağaçlara yuva astılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]