Ukrayna'dan tahliye edilen öğrenciler, evcil hayvanlarıyla birlikte geldi - Son Dakika

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Türk öğrenciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaptı. Öğrenciler gelirken, can dostları kedilerini de yanlarında getirdi.

Ukrayna'dan Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonu ile tahliye edilen ve büyük çoğunluğu öğrenci olan bir grup Türk, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı. Otobüsle gelen öğrenciler, besledikleri evcil hayvanlarını da yanlarında getirdi.

Harkov'da üniversite eğitimi aldığını ve bombaların patlamasıyla birlikte kenti terk ettiklerini söyleyen Orhan Eyidoğan, kedisi Duman'ı da beraberinde getirdi. Eyidoğan, yaklaşık 1 haftadır yollarda olduğunu belirterek, "Harkov'da yaşadığımız için ulaşım sadece trenleydi. Oradan Lviv 'e kaçtık, sonra otobüsle Romanya 'ya geçtik ve nihayetinde buraya geldik. Kaçabildiğimiz için şanslıyız ve mutluyuz. Şu anda orada durum daha kötüye gidiyor" dedi. Kedisini çok sevdiğini ve onu terk etmek istemediğini belirten Eyidoğan, "Evi terk ettiğimizde geride onları bu şekilde bırakamazdık. Hayvanlarımızı çok seviyoruz. Onları sahiplendiğimizde çocuğumuz gibi bakmayı göze aldık. Onlar bizim can dostlarımız. Her koşulda onlara bakacağız. Deprem , felaket ya da savaş, her yere bizimle gelecekler. Onları yanımızdan hiç ayırmayacağız" dedi.

Sezem isimli kedisiyle ülkeye giriş yapan Hira Anna ise, "Geçişlerde sıkıntı yaşamadık. Onlarla birlikte yolculuğumuz çok zor geçti. Onları yalnız bırakmak istemedik. Çok şükür hiç pişman değiliz. Hayvanlarımızı çok seviyoruz" diye konuştu.