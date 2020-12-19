Öğrenciler, ürettikleri yerli maskelerin adına patent başvurusu yaptı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Teknik Anadolu Meslek Lisesi ürettiği maskelerin isim hakkı için patent başvurusu yaptı.

Pandemi sürecinin başlangıcı itibari ile siperlik maske üretimi yaptıklarını anlatan öğretmen Metin Yenice, "Pandemi sürecinin başlamasıyla önce siperlik maske yaptık. Okul idaresinin talebi sonrasında ise cerrahi maske üretimine geçtik. 1 milyondan fazla cerrahi maske yapımını sınırlı sayıda öğrenci ile izin kullanmadan aldığımız siparişleri yerine getirdik" dedi. Kırşehir'de, 200 tonu aşkın dezenfektan üretimi yaptıklarını belirten İsmail Arık, "Yüzey dezenfektanı olarak 100 tonu aşkın üretim yaptık. El dezenfektanı ise 25 tonu aştı. Halk ve kamu kurumlarının ihtiyaçları oranında üretimlerimize devam ediyoruz. Diğer deterjan ürünleriyle beraber 200 tona yakın üretimde bulunduk" diye konuştu.

Teknik 40 ismine patent başvurusu yapıldı

Kırşehir TAML'sinde üretilen ürünler ve isimleri için patent başvurusu yapıldığını anlatan Okul Müdürü Turan Altıok, "Pandemi süreci ile birlikte Kırşehir'den devletimize destek olmaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü mesleki ve teknik eğitime destek sunuyor. Öğrenci sıra siparişimiz bitti. Siparişlerin yüzde 80'i Türkiye'de farklı illere dağıtıldı. Şırnak, Malatya, Erzurum, Yozgat, Çorum gibi illere ürünlerin ulaşımlarını sağladık" ifadelerini kullandı. Meslek lisesi olunması nedeniyle patent başvurusuna 'teknik 40' adıyla çıkıldığını söyleyen Altıok, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Meslek Lisesi olunması nedeniyle marka isminin Teknik 40 olmasını istedik. İdareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla alınıi bir karar. Kırşehir'de piyasaya teknik 40 adıyla ürünleri veriyoruz. Patent başvurusu yapıldı. Sonuçlarını bekliyoruz." - KIRŞEHİR