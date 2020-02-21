"Öğrenciler üşümesin" diye öğretmen ve hayırseverler okula kalorifer sistemi yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Öğrenciler üşümesin' diye öğretmen ve hayırseverler okula kalorifer sistemi yaptırdı - Son Dakika

"Öğrenciler üşümesin" diye öğretmen ve hayırseverler okula kalorifer sistemi yaptırdı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 450 öğrencinin eğitim gördüğü Aslanbaba İmam Hatip Ortaokuluna, öğretmen ve hayırseverlerin desteğiyle kalorifer sistemi kuruldu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 450 öğrencinin eğitim gördüğü Aslanbaba İmam Hatip Ortaokuluna, öğretmen ve hayırseverlerin desteğiyle kalorifer sistemi kuruldu.

İlçeye 25 kilometre uzakta bulunan ve ikili eğitim veren 8 derslikli Aslanbaba İmam Hatip Ortaokulunda 450 öğrenci eğitim görüyor. Okul idaresi, kışın soba ile ısıtılan okula kalorifer sistemi kurmak için arayışa girdi.

Bunun için öğretmenlerin de desteğini alan idare, hayırseverlerin verdiği destekle okula kalorifer sistemi kurdu.

Öğrenciler şimdi kaloriferli sınıflarında ve daha sıcak ortamda ders yapmaya başladı.

Okul Müdürü Abdulkadir Şağban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun 2003 yılında eğitim öğretime başladığını, ilk günden bu yana okuldaki ısınma işleminin sobalar yardımıyla yapıldığını belirtti.

Sınıflarda yakılan sobaların zaman zaman dumana neden olduğunu aktaran Şağban, şöyle konuştu:

"Kararlılık ve azim oldukça öğretmenlerin aşamayacağı sorun yoktur' felsefesinden yola çıkarak okulumuza kalorifer sistemi döşetmeye karar verdik. Maliyeti 45 bin lira olan kalorifer için hayırsever bir arkadaşım 20 bin lira bağışta bulundu. Geriye kalan 25 bin lirayı öğretmenlerimiz, eş-dost-akrabalarımız, bazı velilerimizden topladık. İlçe Emniyet Müdürü Kılıç Aslan da okula kalorifer kazanı hediye etti. Okulumuzu sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdük. Öğrencilerimiz sıcacık sınıflarında verimli bir şekilde eğitimlerine devam ediyor."

Şağban, desteklerinden dolayı öğretmenlere ve hayırseverlere teşekkür ederek, amaçlarının öğrencilerin temiz ve sağlıklı ortamda eğitim görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Sıcak sınıflarda ders işliyoruz

Okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Merve Ebe, okula döşenen kalorifer sistemi sayesinde sınıfların daha sıcak olduğunu ve derslerini daha iyi bir şekilde işlediklerini belirterek, herkese teşekkür etti.

Nurullah Cise de soba yakarak ısınma derdinden kurtulduklarını belirterek, "Önce sınıflarda soba yakarak ısınıyorduk her tarafı duman kaplıyordu. Şimdi okulumuz daha sıcak ve temiz, dışarısı çok soğuk okulumuz evimizden daha sıcak." dedi.

Okula döşenen kalorifer sistemi nedeniyle yöneticilere teşekkür eden öğrenci velisi Hasan Cebe de "Daha önce çocuklarımız okula gelirken ısınmak için soba kullanıyorlardı. Sınıfları duman kaplıyordu. Okul yönetimi kalorifer sistemi bağlayarak bu dumanlı okulu tertemiz bir okul yaptılar, çocuklarımız okula gelmek için sabırsızlanıyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla üç bakanlığa yeni atamalar yapıldı
Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi Bu mahallede yılda 500 bin dolar kazanan fakir sayılıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 20:02:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Öğrenciler üşümesin" diye öğretmen ve hayırseverler okula kalorifer sistemi yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]