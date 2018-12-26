Öğrenciler, Üşüyen Köpeğin Üzerini Montlarıyla Örttü
1 saat önce
ORDU'da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü.
ORDU'da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü. Ordu
Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci, montlarını çıkararak okul bahçesine sığınan ve üşüyen köpeğin üzerini örttü. Öğrenciler, kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
- Ordu
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:00 Kaynak: DHA
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