Son Dakika Haberleri: Öğrenciler, Üşüyen Köpeğin Üzerini Montlarıyla Örttü

Öğrenciler, Üşüyen Köpeğin Üzerini Montlarıyla Örttü

1 saat önce

ORDU'da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü.

Öğrenciler, Üşüyen Köpeğin Üzerini Montlarıyla Örttü, System.String[]
ORDU'da lise öğrencileri, okul bahçesinde üşüyen köpeğin üzerini montlarıyla örttü. 

Ordu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci, montlarını çıkararak okul bahçesine sığınan ve üşüyen köpeğin üzerini örttü. Öğrenciler, kayda aldıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

- Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:00 Kaynak: DHA

Ordu, Güncel
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