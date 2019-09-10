Son Dakika Haberleri: Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak
Son Dakika Güncel Haber

Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak

1 saat önce

Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu bahçesinde 'Trafik Eğitim Pisti' çalışması yaptı.

Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak, System.String[]

Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu bahçesinde 'Trafik Eğitim Pisti' çalışması yaptı.


Öğrencilerin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla ilkokul bahçesinin büyük bir bölümü trafik eğitim pisti olarak düzenlendi.


Okul bahçesinde yapılan çalışmayla öğrencilerde "trafik güvenliği bilincini" oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Belediye olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimizin trafik konusunda da bilinçli bireyler olarak yetişmesi için İstiklal İlkokulu bahçesinde 'Trafik Eğitim Pisti' çalışması gerçekleştirdik. Kayseri'de ikinci olan bu alanda öğrencilerimiz, trafik güvenliği dersini uygulamalı olarak yapabilecekler. Yapılan çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.


Amaçlarının Türkiye'yi milli ve evrensel bir hedefe ulaştıracak gençler yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kayseri, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul çantaları 'mezar' oldu
Okul servisi denetimlerinde aranan 946 kişi yakalandı Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:13:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]