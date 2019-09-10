Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi alacak

Hacılar Belediyesi, İstiklal İlkokulu bahçesinde 'Trafik Eğitim Pisti' çalışması yaptı.



Öğrencilerin erken yaşlarda trafik eğitimi alması, trafik kurallarına yönelik duyarlılık ve farkındalık kazanmaları amacıyla ilkokul bahçesinin büyük bir bölümü trafik eğitim pisti olarak düzenlendi.



Okul bahçesinde yapılan çalışmayla öğrencilerde "trafik güvenliği bilincini" oluşturmak ve gelecekte trafik kuralları konusunda duyarlı davranışlar sergileyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçladıklarını ifade eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "Belediye olarak öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak her konuda desteğimizi sürdürüyoruz. İlkokul düzeyindeki öğrencilerimizin trafik konusunda da bilinçli bireyler olarak yetişmesi için İstiklal İlkokulu bahçesinde 'Trafik Eğitim Pisti' çalışması gerçekleştirdik. Kayseri'de ikinci olan bu alanda öğrencilerimiz, trafik güvenliği dersini uygulamalı olarak yapabilecekler. Yapılan çalışmanın eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.



Amaçlarının Türkiye'yi milli ve evrensel bir hedefe ulaştıracak gençler yetiştirmek olduğunu söyleyen Başkan Özdoğan, bu doğrultuda öğrenci ve öğretmenlerin her zaman yanında ve destekçisi olacaklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ