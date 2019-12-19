Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılıyor - Son Dakika

Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılıyor

6 saat önce

Mersin'de okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına karşı denetimlerin arttıran polis, öğrencileri de bu konuda bilgilendirerek uyarıyor.

Öğrenciler uyuşturucu satıcılarına karşı uyarılıyor, System.String[]

Mersin'de okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına karşı denetimlerin arttıran polis, öğrencileri de bu konuda bilgilendirerek uyarıyor.


Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çocukların güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okul önlerinde uyuşturucu satarak öğrencileri zehirlemeye çalışanlarla mücadelesi sürüyor.


Bu kapsamda kentteki okul önlerinde uygulama yapan ekipler, şüpheli bir durum karşısında kimlik ve üst araması yapıyor. Narkotim ekipleri, öğrencileri de uyuşturucu tacirleri ve uyuşturucu madde kullanımı konusunda uyararak, şüpheli gördükleri kişileri '155 polis imdat' hattına bildirmelerini istedi.


Polisin bu uygulaması öğrenciler ve çevre esnafı tarafından memnuniyetle karşılanırken, okul önleri ve çevresindeki denetimlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Mersin, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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