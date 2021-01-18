Öğrenciler uzaktan eğitim alınca, çantalar elde kaldı - Son Dakika

Öğrenciler uzaktan eğitim alınca, çantalar elde kaldı

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapmasında uzaktan eğitimin hayata geçirilmesinin ardından okul çantaları elde kaldı. Okul çantası imalatı yapan çantacıların elinde yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda bekliyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs sonrası okulların kapatılarak uzak eğitime geçmesinin ardından çanta satışları durdu. Aylardır çanta satışı yapamayan üreticilerin elinde yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı.

"Yetkililerden yardım bekliyoruz"

Bu konu hakkında yetkililerden yardım istediklerini belirten çanta imalatçısı Reşat İlyas, " Gaziantep'te 1990'dan beri çanta imalatı yapıyoruz. Geçen yıldan bu yana okul çantası üretimi yapıyoruz. Tüm meslektaşlarım adına da söylüyorum; bu yıl satış olmadı. Sektör olarak biz çantacılar ve kırtasiye sektörü çok büyük sıkıntıda. Ondan dolayı vergimizi ve kiramızı ödeyemeyecek durumdayız. Bir ufuk bekliyoruz, bir yardım bekliyoruz. Yetkililerden bize konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Kırtasiye ve çanta sektörü olarak çok zor durumdayız. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz, okul sektörünün çalışmasını istiyoruz. Elimizde ki çantalarımızı satıp, borçlarımızı ödememizi istiyoruz. İstihdam sağlamak istiyoruz. Elemanlarımız bugün aylardır çalışmıyorlar, onların bir şekilde çalışmasını istiyoruz" dedi.

"300 bin çanta depolarda kaldı"

Çanta imalatçılarının depolarında satılmayı bekleyen yaklaşık 300 bin adet çantanın olduğunu ifade eden Gaziantep Sayacılar ve Esnafkarlar Oda Başkanı Mehmet Sarıbal, "Gaziantep'teki çantacılarımız, Türkiye'de üretilen çanta imalatının yüzde 70-80 oranı karşılamaktadır. Pandemiden dolayı okulların kapalı olması nedeniyle Gaziantep'teki çantacı esnafın genelinde yaklaşık 300 bin adet çanta depolarda kaldı. Bu çantalarda esnafın döner sermayesini sıkıntıya sokmaktadır. Şuandaki çantacı esnafı yüzde 5 kapasite ile çalışmaktadır. Okulların kapalı olması ve kırtasiyecilerinde satış yapamamasından dolayı çantalar elde kaldı. Devletin çantacı esnafa yardım etmesi gerekmektedir. Yeni malzemede alamayan esnaf, sırt çantalarına veya kadın çantalarına dönememektedir. Şu anda esnaf arkadaşlarımızın yanında çalışanlar haftanın belirli günü çalışmaktadır. Şu anda üretim durdu, malzeme fiyatlarında artış oldu bununda sebebi yeni malzeme alamamaktan kaynaklanmaktadır" diye konuştu.