Öğrenciler uzaktan eğitim için Samsung'un akıllı televizyonlarını kullanabilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Öğrenciler uzaktan eğitim için Samsung'un akıllı televizyonlarını kullanabilecek - Son Dakika Ekonomi

Öğrenciler uzaktan eğitim için Samsung'un akıllı televizyonlarını kullanabilecek

7 saat önce

Öğrenciler haftaya başlayacak uzaktan eğitimde internet bağlantısına sahip Samsung akıllı televizyonlarından faydalanabilecek.

Öğrenciler uzaktan eğitim için Samsung'un akıllı televizyonlarını kullanabilecek, System.String[]

Öğrenciler haftaya başlayacak uzaktan eğitimde internet bağlantısına sahip Samsung akıllı televizyonlarından faydalanabilecek.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Samsung'un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile derslerini büyük ekranın kolaylığından faydalanarak verimli bir şekilde takip edebilecek.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitimin 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacağı belirtildi.

Buna göre, eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet üzerinden (MEB) web tabanlı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile verilecek ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak.

eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecek öğrenciler derslerini takip etmek için internet bağlantısına sahip akıllı telefonlarını, tabletlerini kullanabilecekleri gibi Tizen işletim sistemli Samsung akıllı televizyonlardan da (Samsung Smart TV) ulaşım sağlanabilecek.


Samsung'un Tizen işletim sisteminden gücünü alan internet tarayıcısı ile öğrenciler eba.gov.tr üzerinden dersleri büyük ekranın getirdiği kolaylık sayesinde çok daha verimli bir şekilde takip edebilecek.

Tüm bunların yanı sıra öğrenciler dilerlerse cep telefonlarına indirebilecekleri SmartThings uygulaması ile cep telefonlarını Samsung akıllı televizyonlarının dokunmatik kumandası ve klavyesi haline getirerek gerekli durumlarda daha kolay içeriklere ulaşabilecek.

Eğitim Bilişim Ağı, Samsung, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:06 Kaynak: AA

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