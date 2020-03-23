Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı - Son Dakika
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Öğrenciler "uzaktan eğitim"le ders başı yaptı

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Öğrenciler

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla eğitime verilen 1 haftalık ara sona erdi, bugün uzaktan eğitim süreci başladı.

Van, Muş ve Bitlis'te binlerce öğrenci sabah erken saatlerde bilgisayar ve televizyonların karşısına geçerek TRT-EBA TV ve "eba.gov.tr" üzerinden ilk derse katıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde öğrenciler, sabah erkenden aileleriyle televizyon ve bilgisayarlarının karşısına geçerek ilk kez uzaktan eğitimle ders işledi.

Öğrenciler kadar ailelerin de heyecanlı olduğu gözlenen ilk derste, öğrenciler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasını izledi. Daha sonra derse başlayan öğrenciler, öğretmenin anlattıklarını dinledi, not aldı.

9. sınıf öğrencisi Enise Karaca, ilk kez öğretmenlerin olmadığı bir ortamda ders işlediğini, kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Sınıfını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özlediğini belirten Karaca, "Koronavirüs salgını geçene kadar derslerimizi böyle işleyeceğiz. Alışacağız mecburen. Öğretmenim 'kafanıza bir şey takılırsa arayın, sorun' dedi. Bende anlayamadım konuları öğretmenime soracağım. inşallah en kısa zamanda okuluma kavuşurum." diye konuştu.

Muş

Muş'ta da öğrenciler, aileleriyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders için televizyon karşısına geçti.

Evde çocukları için okul ortamı oluşturan aileler, televizyon karşısına masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerini sağladı.

Öğrenciler de ilk kez evde ders işlemenin heyecanını yaşadı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un ailelere seslenişini izleyen öğrenciler, daha sonra ders başı yaparak öğretmenlerin anlattıklarını dinledi, notlar aldı.

Öğrencilerden Mustafa Yıldırım, evde ders işlemenin heyecanıyla sabah erkenden kalktığını belirterek, "Derslerimden geri kalmadım. Tatil döneminde kitap okudum. Şimdi derse başladık. İlk kez televizyon karşısında ders işliyoruz. Annem sabah erkenden bizi kaldırdı, hazırlıklarımızı yaptı. Bizim için masa kurdu. Çok güzel bir ortamda derse katılıyoruz." dedi.

Anne Sevda Yıldırım ise sabah erken kalkarak çocukları için hazırlık yaptığını, masa ve sandalye kurduğunu anlattı.

Çocukların derslerinden geri kalmamaları bakımından uygulamanın önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Çocuklarım derslerinden geri kalmayacaklar. Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Sabah kalkarak masalarını kurdum. Kahvaltılarını yaptılar şimdi ders dinliyorlar. Çok güzel bir uygulama. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Hakkari

Hakkari'de de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir haftalık ara verilen eğitim süreci, uzaktan eğitim kapsamında verilen ilk dersle başladı.

Bu kapsamında, kentteki ilk ve ortaokul ile lise öğrencileri, TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden dersleri takip etti.

Velilerden Aygül Sayın, uygulamadan memnun olduklarını belirterek, öğrencilerin bugün ilk ders için televizyon karşısına geçtiğini, öğrenciler kadar velilerin de heyecanlandığını söyledi.

Koronavirüs, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:52 Kaynak: AA

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